Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян поделился мыслями о возможном сохранении прописки команды в Российской Премьер-Лиге. По словам Аванесяна, он много тренируется и ждет своего шанса для того, чтобы выложиться на сто процентов, когда тренер доверится ему. Аванесян добавил, что он оптимист и привык верить в лучшее.
«Тяжело сейчас что-то спрогнозировать. Никто не собирается бросать вёсла, до последнего будем бороться, чтобы сохранить прописку. Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, мы не можем сразу вылететь. В оставшихся играх будем бороться и делать всё возможное, чтобы исправить ситуацию», - передает слова Аванесяна Metaratings.
Напомним, что на данный момент после 20 сыгранных туров «Балтика» располагается на предпоследнем месте в РПЛ с 14 очками в активе.
Игрок "Балтики" Аванесян: Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, мы не можем сразу вылететь
Футболист «Балтики» Тигран Аванесян высказался о желании сохранить прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"