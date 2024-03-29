Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 4 1 4
РостовЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
23:00
ЛансНе начат

Ширко: Абаскаль хочет вратаря, который не пропустит ни одного гола и "Спартак" будет чемпионом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард "Спартака" Александр Ширко прокомментировал ротацию на вратарской позиции в московском клубе, которую проводит главный тренер Гильермо Абаскаль.
Фото: "СЭ"
"По его истории и тренерству видно, что не определился с вратарями, постоянно меняет их. Как человек неудовлетворенный, он хочет на 100% первого номера, который не пропустит ни одного гола и "Спартак" будет чемпионом. Он так хочет, это его селекция. Если спросить у Федотова в ЦСКА, уверен ли он, кто у него первый номер, тренер скажет, что да - и это Акинфеев", - заявил Ширко.

В текущем сезоне ворота московского "Спартака" защищали три голкипера. 18 матчей во всех турнирах провел Александр Максименко. На счету Александра Селихова 8 сыгранных матчей. Еще 3 игры за "красно-белых" провел выступавший в прошлом сезоне в "Факеле" Илья Свинов. Голкипер Семен Фадеев трижды попадал в заявку "Спартака", но на поле не появлялся.

В зимнее трансферное окно ходили активные слухи об интересе со стороны "Спартака" к голкиперам. Сообщалось, что тренерский штаб с селекционной службой определили усиление вратарской позиции, как приоритетную задачу. Интерес со стороны "Спартака" приписывался к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну, а также дублеру Матвея Сафонова в "Краснодаре" Станиславу Агкацеву.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Ширко Гильермо Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится