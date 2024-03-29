"По его истории и тренерству видно, что не определился с вратарями, постоянно меняет их. Как человек неудовлетворенный, он хочет на 100% первого номера, который не пропустит ни одного гола и "Спартак" будет чемпионом. Он так хочет, это его селекция. Если спросить у Федотова в ЦСКА, уверен ли он, кто у него первый номер, тренер скажет, что да - и это Акинфеев", - заявил Ширко.
В текущем сезоне ворота московского "Спартака" защищали три голкипера. 18 матчей во всех турнирах провел Александр Максименко. На счету Александра Селихова 8 сыгранных матчей. Еще 3 игры за "красно-белых" провел выступавший в прошлом сезоне в "Факеле" Илья Свинов. Голкипер Семен Фадеев трижды попадал в заявку "Спартака", но на поле не появлялся.
В зимнее трансферное окно ходили активные слухи об интересе со стороны "Спартака" к голкиперам. Сообщалось, что тренерский штаб с селекционной службой определили усиление вратарской позиции, как приоритетную задачу. Интерес со стороны "Спартака" приписывался к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну, а также дублеру Матвея Сафонова в "Краснодаре" Станиславу Агкацеву.
Источник: "Матч ТВ"
Ширко: Абаскаль хочет вратаря, который не пропустит ни одного гола и "Спартак" будет чемпионом
Экс-форвард "Спартака" Александр Ширко прокомментировал ротацию на вратарской позиции в московском клубе, которую проводит главный тренер Гильермо Абаскаль.
Фото: "СЭ"