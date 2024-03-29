Поражение "Динамо" от "Ростова" на своем поле (1:4) стало вторым для "бело-голубых" в текущем розыгрыше РПЛ. Москвичи не проигрывали дома в чемпионате России со времен игры с "Краснодаром" (1:3) в 1-м туре. Беспроигрышная серия "Динамо" на своем стадионе завершилась на отметке 13 матчей (с учетом Кубка России).
Кроме того, по сообщениям Opta, полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин, который открыл счет в матче с "Динамо", отметился результативным действием в третьем матче РПЛ подряд. В двух предыдущих матчах, против "Краснодара" и "Крыльев Советов", отмечался голевыми передачами.
Домашнее поражение "Динамо" от "Ростова" - первое в РПЛ с июля 2023 года
Фото: "Чемпионат"