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1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
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Нижний НовгородНе начат
Спартак
19:00
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Енисей
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм
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0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Родина
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Ньюкасл
1 - 1 1 1
Вест Хэм1 тайм
Тоттенхэм
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Лутон ТаунНе начат
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18:00
ФулхэмНе начат
Челси
18:00
БёрнлиНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
Астон Вилла
20:30
ВулверхэмптонНе начат
Брентфорд
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

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Хетафе
0 - 1 0 1
Севилья1 тайм
Альмерия
18:15
ОсасунаНе начат
Валенсия
20:30
МальоркаНе начат
Барселона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

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Наполи
0 - 3 0 3
Аталанта2 тайм
Дженоа
17:00
ФрозинонеНе начат
Торино
17:00
МонцаНе начат
Лацио
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
МиланНе начат

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Айнтрахт
17:30
УнионНе начат
РБ Лейпциг
17:30
МайнцНе начат
Байер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ФрайбургНе начат
Вердер
17:30
ВольфсбургНе начат
Бавария
20:30
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Метц
19:00
МонакоНе начат
Лион
23:00
РеймсНе начат

Пименов: "Спартак" - раздражитель для всех команд РПЛ. "Красно-белые" займут седьмое или восьмое место

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Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался об игре московского "Спартака".
Фото: "ТАСС"
"Спартак" нужен сильным. Это главный раздражитель для всех команд РПЛ. Команда займет седьмое или восьмое место. Кем они могут занять выше? Нет физики, нет игры, проблемы внутри. Самое обидное, что страдают болельщики. Нужен тренер, которого бы слушали игроки и выполняли его установку. Пока там идет не футбол. Нет слов", - цитирует Пименова "РБ Спорт".

Напомним, что московский "Спартак" лишился Квинси Промеса, который не вернулся с командой после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков, а прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск.

Сегодня, 30-го марта "красно-белые" сыграют с екатеринбургским "Уралом" в 22-м туре РПЛ, игра состоится в 19:00 по московскому времени. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Московский клуб сыграет с командой Сергея Семака в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Спартак Руслан Пименов Квинси Промес
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