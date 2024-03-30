— Для нас это ноль очков. Конечно, в этом матче мы старались, играли на победу. В принципе сама игра нам удавалась, за исключением финальной трети. Последние передачи, удары — вот в этом компоненте нам сегодня не хватило.
Сегодня, 30 марта 2024 года, московский “Спартак” сыграл против екатеринбургского “Урала”. Данная игра была проведена в Москве на стадионе “Лукойл Арена”. Она завершилась ничейным результатом. Команды не сумели распечатать ворота друг друга. Как итог – 0:0.
После сегодняшнего матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 32 очка. Они занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: “Матч ТВ”
Абаскаль – о ничейном результате в игре с “Уралом”: для нас это ноль очков
Главный тренер “Спартака” Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в матче с “Уралом” (0:0) в 22-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Спартак"