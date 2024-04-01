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Агент Джикии: о "Спартаке" либо хорошо, либо никак

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника "Спартака" Георгия Джикии, поделился мыслями о столичном клубе.
Фото: Чемпионат.com
"Я не хочу давать сугубо субъективные комментарии по поводу "Спартака". О нем либо хорошо, либо никак. Моих слов нет про "Спартак", - цитирует агента "Чемпионат".

Действующий контракт центрального защитника Георгия Джикии с московским "Спартаком" рассчитан до конца сезона 2023/2024. В этом сезоне 30-летний футболист перестал быть основным игроком столичной команды, приняв участие лишь в 10 матчах за "красно-белых" во всех турнирах. Джикия провел на поле 727 минут и не отметился результативными действиями.

Спартак Георгий Джикия
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