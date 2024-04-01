"Зная брата и его любовь к "Зениту", уверен, что он бы хотел остаться в клубе. Наверное, это в чём-то схоже со мной, потому что я сам всегда мечтал завершить карьеру в "Зените" — клубе, который является для меня родным и дал дорогу в жизнь. Думаю, у Миши такие же мысли. Если это не "Зенит", то вряд ли он куда-то пойдёт", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
В текущем сезоне Михаил Кержаков провел за петербургский "Зенит" 15 матчей, в которых пропустил 12 мячей и 8 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до конца текущего сезона. После 21-го сыгранного тура подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережают "Краснодар" на одно очко. "Зенит" сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Александр Кержаков: зная брата и его любовь к "Зениту", уверен, что он бы хотел остаться в клубе
Российский тренер Александр Кержаков заявил, что Михаил Кержаков хотел бы остаться в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"