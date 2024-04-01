"Возможно, чемпионские амбиции "Динамо" были переоценены. Поражение в матче с "Ростовом" - командный косяк. Такое бывает во время борьбы за чемпионство. По очкам-то они близко к первому месту. Дальше смогут доказать, были они переоценены или недооценены", - цитирует Широкова "СЭ".
Московское "Динамо" уступило "Ростову" в 22-м туре РПЛ со счетом 1:4, забитыми мячами отметились: Щетинин, Мохеби (дубль), Глебов и Бителло. После 21-го сыгранного тура "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. Команда Марцела Лички сыграет с хабаровским СКА в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно московский клуб не совершил ни одного приобретения, однако команду покинул полузащитник Даниил Лесовой.
Широков: чемпионские амбиции "Динамо" были переоценены
Экс-игрок сборной России Роман Широков считает, что чемпионские амбиции московского "Динамо" переоценены.
Фото: РФС