Руководство московского "Спартака" не планирует задействовать 27-летнего ямайского нападающего Шамар Николсона в случае его возвращения из аренды, сообщают СМИ. По данным источника, если нынешний арендатор Николсона французский "Клермон" не выкупит форварда после аренды, ему будут подыскивать новый клуб.
Сообщается, что Николсон не вписывается в актуальную стратегию развития красно-белых и вероятность продолжения его карьеры непосредственно в "Спартаке" очень низка.
В текущем сезоне выступающий на правах аренды за французский "Клермон" Шамар Николсон провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 3 результативных паса.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: в "Спартаке" не рассчитывают на Николсона
По данным СМИ, в случае возвращения ямайского форварда Шамара Николсона из аренды во французском "Клермоне" московский "Спартак" будет искать ему новый клуб.
Фото: ФК "Клермон"