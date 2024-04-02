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Песьяков: за 7 лет в "Спартаке" видел Федуна раз 7 - после побед над ЦСКА и перед сезоном

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Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков рассказал о взаимоотношениях с экс-президентом "Спартака" Леонидом Федуном.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Мне не так часто доводилось видеть Федуна вживую, несмотря на 7 проведенных лет в "Спартаке". Как раз где-то 7 раз я его и видел: после побед над ЦСКА, и пару раз перед сезоном. Федун - человек, который любит "Спартак" и футбол. Ничего плохого про него сказать не могу. А все остальное - это окружение. Оно решает чаще всего. Федун же делегировал обязанности", - поделился Песьяков.

Сергей Песьяков принадлежал московскому "Спартаку" в период с августа 2009-го года по июль 2017-го. Будучи игроком "красно-белых" Песьяков трижды отправлялся в аренды: в "Томь", "Ростов" и "Анжи". С лета 2017-го года голкипер защищает цвета "Ростова" на постоянной основе. В текущем сезоне на его счету 21 матч в чемпионате и Кубке России, в котором Песьяков пропустил 30 голов.

Леонид Федун был владельцем "Спартака" в течение 18-ти лет, прежде чем покинул команду летом 2022-го года.

Источник: "Sport 24"

Спартак ЦСКА Сергей Песьяков Леонид Федун
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