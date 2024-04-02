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Личка: очень важная победа, не буду скрывать, что нам не было легко

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о победе над "СКА-Хабаровск" в Кубке России (2:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Очень важная победа. Я очень рад. Не буду скрывать, что нам не было легко. Переход на искусственный газон — это всегда непросто. Рад, что пошёл дождь, мяч ходил быстрее. Потом ещё и сильный ветер, он уже мешал. Говорил, что будет тяжело. Хотелось бы сыграть "на ноль". Но соперник имел два-три момента", - цитирует Личку "Чемпионат".

Сегодня, 2-го апреля московское "Динамо" одержало победу над хабаровским "СКА" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Забитыми мячами отличились: Груглев, Гонгапшев и Бальбуэна. После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. В 22-м туре РПЛ "бело-голубые" уступили "Ростову" со счетом 1:4. Московский клуб не совершил ни одного приобретения в зимнее трансферное окно, клуб покинул полузащитник Даниил Лесовой.

Марцел Личка Динамо СКА-Хабаровск Фабиан Бальбуэна
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