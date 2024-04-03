– Ульянов уже подтвердил мой переход в “Локомотив”. Сейчас все мысли о том, чтобы решить задачу в “Химках”.
Ранее стало известно о том, что вратарь “Химок” Антон Митрюшкин продолжит карьеру в “Локомотиве”. Российский голкипер перейдет в стан железнодорожников в конце текущего сезона. Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов уже подтвердил трансфер Митрюшкина.
Источник: Sport24
Митрюшкин: в “Локомотиве” уже подтвердили мой переход
Вратарь “Химок” Антон Митрюшкин подтвердил переход в “Локомотив”.
Фото: "Матч ТВ"