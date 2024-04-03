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Спортдир “Ростова”: мы планируем продлить контракт с Песьяковым

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Спортивный директор “Ростова” Алексей Рыскин рассказал, собирается ли клуб продлить соглашение с голкипером Сергеем Песьяковым.
Фото: РПЛ
– Мы планируем продлить контракт с Песьяковым, — приводит слова Рыскина Sport24.

Действующее трудовое соглашение голкипера Сергея Песьякова с “Ростовом” рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне россиянин принял участие в 21 матче, пропустив 30 голов.

Ранее Сергей Песьяков признался, что хотел бы завершить карьеру в “Ростове”.

Ростов Сергей Песьяков
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