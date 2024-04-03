- Нам нужно усердно работать и идти шаг за шагом, чтобы выигрывать матчи. Потом уже будем смотреть, где мы находимся. Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути с такими матчами, как вчера. Впереди много сложных соперников, и мы будем стараться показывать максимум против каждого из них, - передаёт слова Бальбуэны Metaratings.ru.
Матч второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Динамо" прошёл 2 апреля на нейтральном поле в Санкт-Петербурге и завершился победой формальных гостей со счётом 2:1. Автором победного гола бело-голубых на 74 минуте игры стал парагвайский центральный защитник Фабиан Бальбуэна.
В Российской премьер-лиге после крупного домашнего поражения от "Ростова" (1:4) "Динамо" с 38 очками в 21 матче находится на третьем месте, уступая лидирующему "Зениту" 3 очка.
Бальбуэна: "Динамо" на правильном пути с такими матчами, как против "СКА-Хабаровска"
Центральный защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна оценил перспективы бело-голубых после побед над "СКА-Хабаровском" в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"