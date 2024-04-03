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Марко Николич и Станислав Черчесов могут возглавить московский "Локомотив"

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Стали известны имена потенциальных сменщиков главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова на его посту.
Фото: Getty Images
Сербский специалист Марко Николич и экс-наставник сборной России Станислав Черчесов могут возглавить московский "Локомотив". Как стало известно "Чемпионату", руководство "железнодорожников" рассматривает кандидатуры Николича и Черчесова на случай возможного ухода из команды действующего главного тренера Михаила Галактионова.

Напомним, Михаил Галактионов заявил после поражения "Локомотива" от "Урала" (0:1) в Кубке России и вылета из турнира, что намеревается инициировать встречу с руководством "железнодорожников". Контракт Галактионова с московским клубом истекает в конце сезона, однако, расставание может произойти до того, как соглашение подойдет к концу.

Марко Николич возглавлял "Локомотив" с июня 2020-го по октябрь 2021-го года, а сейчас работает в клубе "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. Станислав Черчесов является безработным с момента ухода из венгерского "Ференцвароша" в июле прошлого года.

Михаил Галактионов Станислав Черчесов Марко Николич Локомотив
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