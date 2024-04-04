Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о нынешнем положении дел в московском клубе. По словам Быстрова, руководителям необходимо определиться с вектором развития и главным тренером на будущее, а не молчать. Быстров сообщил, что если руководство «Спартака» хочет оставить нынешнего главного тренера команды Гильермо Абаскаля, то должно объявить об этом.
«Может, ещё какая-то цель стоит. Нет — зачем тогда мучать всех? Объявите, что мы берём Станислава Саламовича Черчесова. Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что его (Абаскаля) не будет в «Спартаке», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».
Быстров – о решениях руководства "Спартака": зачем это издевательство?
Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров поделился своим мнением о нынешней ситуации в клубе.
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