"Гол забили красивый. Главное, что мяч пересёк ленточку ворот соперника, а у нас — нет. Мы сыграли "на ноль", с минимальным преимуществом едем в Москву — это самое главное", - сказал Тороп.
Голкипер армейцев добавил, что сейчас команда готовится к матчу с воронежским "Факелом" в рамках регулярного чемпионата.
Матч "Балтики" и ЦСКА состоялся 3 апреля на "Ростех Арене" в Калининграде. Армеец Виктор Давила забил победный мяч ударом через себя. Ответная игра пройдет 17 апреля в Москве.
Источник: Матч ТВ
Голкипер ЦСКА Тороп высказался о победе над "Балтикой" в Кубке России
Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу над "Балтикой" (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА