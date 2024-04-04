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Голкипер ЦСКА Тороп высказался о победе над "Балтикой" в Кубке России

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Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал победу над "Балтикой" (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Гол забили красивый. Главное, что мяч пересёк ленточку ворот соперника, а у нас — нет. Мы сыграли "на ноль", с минимальным преимуществом едем в Москву — это самое главное", - сказал Тороп.

Голкипер армейцев добавил, что сейчас команда готовится к матчу с воронежским "Факелом" в рамках регулярного чемпионата.

Матч "Балтики" и ЦСКА состоялся 3 апреля на "Ростех Арене" в Калининграде. Армеец Виктор Давила забил победный мяч ударом через себя. Ответная игра пройдет 17 апреля в Москве.

Источник: Матч ТВ

Балтика ЦСКА
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