- Хочется ли выиграть Кубок России? Смотрите, охота и чемпионат России выиграть. Но мотивация везде одна. Где сейчас шансов на трофей больше? Поживем - увидим. Конечно, Кубок хочется выиграть, но если говорить о задаче, то тут она одна: выигрывать каждый матч.
Напомним, во вторник, 2 апреля, "Ростов" на выезде обыграл подмосковные "Химки" (0:0, 7:6 - по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
По итогам 21 сыгранного матча в российской Премьер-лиге "Ростов" набрал 30 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице. От лидирующего "Зенита" команда Валерия Карпина отстает на данный момент на 11 баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Капитан "Ростова" Глебов: поживем - увидим. Конечно, хочется выиграть Кубок России
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов признался, что у команды есть желание завоевать Кубок России.
Фото: "Матч ТВ"