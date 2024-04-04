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Капитан "Ростова" Глебов: поживем - увидим. Конечно, хочется выиграть Кубок России

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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов признался, что у команды есть желание завоевать Кубок России.
Фото: "Матч ТВ"
- Хочется ли выиграть Кубок России? Смотрите, охота и чемпионат России выиграть. Но мотивация везде одна. Где сейчас шансов на трофей больше? Поживем - увидим. Конечно, Кубок хочется выиграть, но если говорить о задаче, то тут она одна: выигрывать каждый матч.

Напомним, во вторник, 2 апреля, "Ростов" на выезде обыграл подмосковные "Химки" (0:0, 7:6 - по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

По итогам 21 сыгранного матча в российской Премьер-лиге "Ростов" набрал 30 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице. От лидирующего "Зенита" команда Валерия Карпина отстает на данный момент на 11 баллов.

Источник: "Матч ТВ"

Глебов Ростов
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