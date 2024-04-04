"Команде нужен такой форвард, как Дзюба, когда в хороших кондициях. Сейчас в России такого нет. Когда у Артёма был пробный контракт, вот такого Дзюбы не хватает. Он был очень хорош в подыгрыше", - заявил Гуренко.
Московский "Локомотив" уступил "Уралу" (0:1) в матче 1/4 финала "Пути регионов" Кубка России и покинул турнир. В чемпионате России в активе "железнодорожников" две ничьи и одно поражение в 2024-м году. Форвард "Локомотива" Артем Дзюба в текущем сезоне принял участие в 23-х матчах в чемпионате и Кубке России. в активе нападающего 4 гола и 4 результативные передачи.
Контракт Дзюбы с "Локомотивом" действует до конца сезона 2023/24, однако в соглашении предусмотрена опция продления еще на один сезон.
Источник: "Евро-футбол"
Гуренко: "Локомотиву" нужен такой форвард, как Дзюба, когда он в хороших кондициях
Экс-игрок "Локомотива" Сергей Гуренко поделился мнением о том, чего не хватает "железнодорожникам" в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Локомотива"