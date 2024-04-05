– Итог — если уравнивать настрой “Спартака” в первом тайме и “Зенита” во втором, то все решило мастерство тех, кто у Питера вышел на замену — оно наголову выше спартаковского. Вендел и Клаудиньо сделали разницу.
Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу между московским “Спартаком” и петербургским “Зенитом” состоялся 3 апреля. Он был проведен в Москве на стадионе “Лукойл Арена”. Игра завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.
Напомним, ответный матч между командами состоится 17 апреля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на местном стадионе “Газпром Арена”.
Источник: “РБ Спорт”
Шалимов: в матче со “Спартаком” все решило мастерство тех, кто вышел у “Зенита” на замену
Популярный российский футбольный специалист Игорь Шалимов прокомментировал победу “Зенита” над “Спартаком” (2:1) в кубковом матче.
Фото: ФК "Зенит"