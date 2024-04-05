"Я думаю, лучший вариант для "Спартака" - это Карпин. Если он сам этого хочет, конечно. Карпин хотя бы серебро со "Спартаком" выигрывал и сейчас с маленьким бюджетом достойно работает с "Ростовом". Но мне кажется, "Спартак" вряд ли его уговорит", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Валерий Карпин на данный момент является главным тренером "Ростова" и сборной России. Южане после 21-го сыгранного тура занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Зенита" на 11 очков, в марте национальная команда России одержала победу над Сербией со счетом 4:0. Московский "Спартак" располагается на шестой строчке с отставанием от лидера в девять очков. "Красно-белые" уступили команде Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.
Орлов: я думаю, лучший вариант для "Спартака" - это Карпин, но его вряд-ли получится уговорить
Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Валерий Карпин подошел бы на роль главного тренера московского "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"