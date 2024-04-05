По информации источника, в ближайшее время итальянская "Болонья" может начать переговоры по трансферу защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна. Клуб следит за игроком с лета 2023 года.
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" 26 матчей и отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в семь миллионов евро. После 21-го сыгранного тура "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 33 очка. "Болонья" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 57-ю очками.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Болонья" может начать переговоры с "Локомотивом" по трансферу Тикнизяна в ближайшее время
Итальянская "Болонья" может в ближайшее время начать переговоры по трансферу защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"