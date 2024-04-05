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"СЭ": "Болонья" может начать переговоры с "Локомотивом" по трансферу Тикнизяна в ближайшее время

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Итальянская "Болонья" может в ближайшее время начать переговоры по трансферу защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, в ближайшее время итальянская "Болонья" может начать переговоры по трансферу защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна. Клуб следит за игроком с лета 2023 года.

В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" 26 матчей и отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в семь миллионов евро. После 21-го сыгранного тура "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 33 очка. "Болонья" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 57-ю очками.

Источник: "СЭ"

Локомотив Наир Тикнизян Болонья
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