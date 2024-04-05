- На самом деле, если брать предыдущие годы, предыдущие мои продления, то все всегда было в последний момент. Понятное дело, мне было бы спокойнее, если бы предложили пораньше продлить контракт. Но я бы не сказал, что нервничаю и переживаю по этому поводу. Такого совсем нет. Думаю, без работы не останусь в любом случае — в каком-нибудь ивановском "Текстильщике" вы меня еще увидите, ха-ха!
35летний голкипер Сергей Песьяков выступает за "Ростов" с лета 2017 года. Нынешнее соглашение вратаря с ростовским клубом истекает в конце этого сезона. Всего на счету Песьякова 178 матчей за "желто-синих", в которых он пропустил 227 мячей и 49 раз отстоял на ноль. В текущем сезоне он принял участие в 19 играх российской Премьер-лиги и 2 встречах Кубка России, пропустил 30 голов и 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В декабре Песьякову исполнится 36 лет.
Напомним, ивановский "Текстильщик" выступает во Второй лиге чемпионата России.
Источник: "РБ Спорт"
Вратарь "Ростова" Песьяков: без работы не останусь в любом случае - в каком-нибудь "Текстильщике" вы меня еще увидите
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков рассказал о своем будущем.
Фото: Чемпионат.com