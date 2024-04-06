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Тарханов: Педро - красавец, он станет звездой уровня Малкома

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Российский тренер Александр Тарханов высказался о нападающем "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"
"Педро – просто красавец. Уже видно, что парнишка очень талантлив. Скорость, удар, дрибллинг. Все при нем. У него точно большое будущее. "Зенит" снова здорово сработал. Думаю, он станет звездой уровня Малкома", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

Педро перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро. Нападающий провел пять матчей за "Зенит" и забил два мяча в ворота московского "Спартака" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (2:1). Интренет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в семь миллионов евро. После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко.

Александр Тарханов Зенит Педро
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