"Педро – просто красавец. Уже видно, что парнишка очень талантлив. Скорость, удар, дрибллинг. Все при нем. У него точно большое будущее. "Зенит" снова здорово сработал. Думаю, он станет звездой уровня Малкома", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Педро перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро. Нападающий провел пять матчей за "Зенит" и забил два мяча в ворота московского "Спартака" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (2:1). Интренет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в семь миллионов евро. После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко.
Тарханов: Педро - красавец, он станет звездой уровня Малкома
Российский тренер Александр Тарханов высказался о нападающем "Зенита" Педро.
Фото: ФК "Зенит"