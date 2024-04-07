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Карпин - о матче "Ростов" - "Сочи": игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат - нет

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничью своей команды с "Сочи" в 23-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат - нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие-то комбинации или что-то еще. Играли хорошо, претензий ни к кому никаких нет. В любой игре можно найти огрехи, всегда можно что-то делать лучше, но лично мне игра понравилась во всех фазах", - поделился Карпин.

"Ростов" сыграл вничью с последней командой чемпионата "Сочи" в рамках 23-го тура РПЛ. Эта ничья стала первой потерей очков для подопечных Валерия Карпина в весенней части сезона. До этого у "Ростова" были 3 победы в 3-х матчах подряд.

За восемь туров до конца чемпионата "Ростов" занимает в турнирной таблице 9-е место. В активе команды 31 набранное очко. Соперником "Ростова" в 24-м туре российской Премьер-лиги станет "Факел". Игра пройдет в Воронеже в воскресенье 14-го апреля.

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Карпин Ростов Сочи
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