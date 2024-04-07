- В такой форме недопустимо публично выражать свою позицию, даже если судьи ошиблись. Я категорически с этим не согласен и осуждаю поведение Сергея Николаевича. Все-таки надо держать себя в руках, он опытный тренер и, конечно, не нужно позволять себе переходить на такие оскорбления.
Напомним, вчера, 6 апреля, по окончании встречи 23-го тура российской Премьер-лиги, в которой "Пари НН принимал на своем поле "Краснодар" (3:4) главный тренер хозяев Сергей Юран нецензурно высказался в адрес судейской бригады матча, заявив, что хавбека гостей Александра Черникова нужно было удалять за фол на 55-й минуте игры.
По итогам матча с нижегородцами "Краснодар" набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав "Зенит", в активе которого на данный момент 41 балл и игра в запасе. Команда Юрана с 28 очками занимает 10-ю строчку.
Источник: "Спорт День за Днем"
Лапочкин: осуждаю поведение Юрана. Надо держать себя в руках
Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин осудил поведение главного тренера "Пари НН" Сергея Юрана после игры 23-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:4).
Фото: ФК "Пари НН"