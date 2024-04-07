"Я очень верю в Мусаева! Он - очень умный тренер, хорошо знает команду. Как я уже говорил, "Краснодар" не может больше терять очки в чемпионате. Я болею за его победу в РПЛ", - цитирует Ари "СЭ".
Напомним, Мурад Мусаев вернулся в "Краснодар" 14 марта 2024 года, сменив на посту главного тренера команды Владимира Ивича. Специалист подписал контракт с "быками" до конца текущего сезона. Под его руководством краснодарцы уже провели два матча, в которых одержали одну победу и один раз сыграли вничью. На данный момент "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 43 набранными очками.
Ари: я верю в Мусаева! Он — очень умный тренер
Экс-форвард "Краснодара" Ари поддержал главного тренера "быков" Мурада Мусаева.
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