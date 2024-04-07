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Давыдов: Абаскаль будет уволен, если "Спартак" проиграет "Динамо"

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Экс-игрок "Спартака" Денис Давыдов считает, что главный тренер "красно-белых" будет уволен, если команда уступит "Динамо" в 23-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Тут тяжело определить фаворита, это вечное дерби. Надеюсь, победит "Спартак". О настрое в таких матчах речи не идёт. Будет ли уволен Абаскаль, если "Спартак" проиграет "Динамо"? Я думаю, что да. Уверен, кандидатура на замену уже найдена", - цитирует Давыдова "РБ Спорт".

Сегодня, 7-го апреля состоится встреча 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак". Матч начнется в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке с 38-ю очками. "Красно-белые" уступили петербургскому"Зениту" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. "Бело-голубые" сыграют с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Давыдов Спартак Динамо Гильермо Абаскаль
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