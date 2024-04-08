- Устал ли я от вопросов об этой конкуренции? Немного устал, если честно. Проявляет ли Комличенко себя на тренировках в два раза больше? Николай всегда старается на тренировках, доказывает. Я думаю, это любой игрок делает, тем более в "Ростове".
Егор Голенков, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Ростов" с февраля 2022 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за ростовчан 30 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.
28-летний центрфорвард "Ростова" Николай Комличенко записал на свой счет в этом сезоне 4+3 по системе гол плюс пас в 21 игре за "Ростов".
Источник: "РБ Спорт"
Голенков: немного устал от вопросов о конкуренции с Комличенко
Форвард "Ростова" Егор Голенков ответил на вопрос о конкуренции со своим партнером по атаке нападающим Николаем Комличенко.
Фото: Чемпионат.com