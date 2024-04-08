Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
17:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
21:45
ИнтерНе начат

Голенков: немного устал от вопросов о конкуренции с Комличенко

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Ростова" Егор Голенков ответил на вопрос о конкуренции со своим партнером по атаке нападающим Николаем Комличенко.
Фото: Чемпионат.com
- Устал ли я от вопросов об этой конкуренции? Немного устал, если честно. Проявляет ли Комличенко себя на тренировках в два раза больше? Николай всегда старается на тренировках, доказывает. Я думаю, это любой игрок делает, тем более в "Ростове".

Егор Голенков, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Ростов" с февраля 2022 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за ростовчан 30 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

28-летний центрфорвард "Ростова" Николай Комличенко записал на свой счет в этом сезоне 4+3 по системе гол плюс пас в 21 игре за "Ростов".

Источник: "РБ Спорт"

Егор Голенков Николай Комличенко Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится