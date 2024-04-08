"Для такой команды, как "Зенит", запас в шесть очков - очень весомый. Для нас на сегодняшний день гонка за чемпионство уже очень-очень далеко, нам надо задумываться над тем, чтобы остаться в топ-3", - цитирует Личку "Газета.Ru".
В воскресенье, 7 апреля, "Динамо" уступило в московском дерби "Спартаку" со счетом 1:2 в рамках 23-го тура РПЛ. Таким образом в активе команды Марцела Лички осталось 38 набранных очков и она по-прежнему замыкает призовую тройку чемпионата России. Отрыв от лидирующего в турнирной таблице "Зенита" увеличился до шести баллов. Столичные ЦСКА и "Локомотив" замыкают топ-5, набрав по 36 очков.
Личка: для "Динамо" гонка за чемпионство уже очень-очень далеко. Надо бороться за то, чтобы остаться в тройке
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка считает, что его команда выбыла из чемпионской гонки.
Фото: ФК "Динамо"