"Спартак" не наиграл даже на ничью в матче с "Динамо". Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Когда "Спартак" сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку. В раздевалке поблагодарили друг друга за игру. Конечно, понимаем, что игра была полностью в наших руках и ногах. На неделе точечно разберем игру и, надеюсь, исправимся", - заявил Тюкавин.
"Динамо" уступило московскому "Спартаку" (1:2), ведя в счете большую часть игрового времени. Двумя голами в последние 20 минут матча отметился центральный нападающий "красно-белых" Александр Соболев. Его дубль позволил "Спартаку" одержать волевую победу. Форвард Константин Тюкавин вышел в стартовом составе "Динамо" и провел на поле 74 минуты, после чего был заменен.
Московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице после 22-х матчей. В активе команды 38 очков. "Динамо" опережает московские ЦСКА и "Локомотив" на два очка, "Спартак" - на три, а отставание "бело-голубых" от "Краснодара" и "Зенита" составляет 5 и 6 очков.
Источник: "Sport 24"
Форвард "Динамо" Тюкавин: "Спартак" не наиграл даже на ничью. Не понимаю, что произошло
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин высказался о поражении своей команды в дерби со "Спартаком" в 23-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"