По информации источника, полузащитнику "Пари НН" Константину Марадишвили диагностировали разрыв крестообразных связок. Игрок получил повреждение в матче 23-го тура с "Краснодаром" (3:4).
Константин Марадишвили перешел в "Пари НН" из "Локомотива" в зимнее трансферное окно на правах аренд - соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне полузащитник провел за волжан три матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 1,2 миллиона евро. После 21-го сыгранного тура команда Сергея Юрана занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ С 28-ю очками.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": полузащитнику "Пари НН" Марадишвили диагностировали разрыв крестообразных свзок
Полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили, выступающий на правах аренды за "Пари НН", получил разрыв крестообразных связок.
Фото: "Пари НН"