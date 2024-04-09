- Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка. Он мне два забил на "Петровском": один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку. Вроде ты занял позицию, всё нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть. Кажется, никто так сильно мне не бил никогда, - передаёт слова Акинфеева Sports.ru.
38-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступает за взрослый состав "армейцев" с весны 2003 года. За свою карьеру вратарь провёл 562 матча Российской премьер-лиги, пропустив в них 466 голов, 250 игр РПЛ Акинфеев завершил без пропущенных мячей.
37-летний бразильский нападающий Халк выступал за петербургский "Зенит" с сентября 2012 года по июль 2016 года. В РПЛ форвард сыграл 97 матчей, записав в них на свой счёт 56 забитых голов и 39 результативных передач.
Акинфеев: самые сильные удары в РПЛ были у Халка
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал игрока с самыми сильными ударами, против которого ему приходилось играть в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"