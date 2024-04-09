"Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в "Динамо". Но все-таки в обороне есть проблемы, нужно играть надежнее. В целом он поставил симпатичную игру команде, но если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В 23-м туре московское "Динамо" уступило "Спартаку" на "ВТБ Арене" со счетом 1:2. Забитыми мячами отличились: Чавес и Соболев (дубль). После 22-х сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на шесть очков. "Бело-голубые" сыграют с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно клуб не совершил ни одного приобретения.
Силкин - о "Динамо": если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался об игре "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"