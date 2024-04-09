"Я думаю, что будет борьба до последнего тура, потому что это интереснее и такого давно не было. Если бы на месте "Краснодара" был другой клуб, я бы отдавал предпочтение этой команде. Не имею ничего против "Зенита", но хочется нового чемпиона, ощущений, эмоций, статей и разборов", - цитирует Нахушева "Чемпионат".
После 22-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Команды проведут очную встречу в 24-м туре РПЛ, матч состоится 13-го апреля в 17:00 по московскому времени. Напомним, что южане лидировали в чемпионате России до выхода после зимней паузы - после команды не одержала ни одной победы в двух встречах, а также вылетела из Кубка России, уступив "Химкам" (0:2). После этого главный тренер команды Владимир Ивич был отправлен в отставку, его место занял Мурад Мусаев.
Нахушев: не имею ничего против "Зенита", но хочется нового чемпиона
Экс-игрок "Краснодара" Руслан Нахушев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"