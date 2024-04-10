"Не считаю правильным говорить, какому клубу как лучше поступать. Они сами это знают. Но, конечно, будет логично, если "Спартак" даст Абаскалю доработать сезон. Зачем это лишнее давление на команду? Складывается такое ощущение, что Абаскаля увольняют с тех пор, как он только пришел в команду", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство московского "Спартака" вело переговоры с итальянским специалистом Маурицио Сарри, но тот отказался возглавлять команду. После 22-х сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила подопечным Сергея Семака в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Спартак" может возглавить Паскаль Янсен, который ранее работал в "АЗ".
После поражения от "Факела" в 20-м туре РПЛ сообщалось, что руководство клуба в ближайшее время может отправить Абаскаля в отставку, а на его место назначить Станислава Черчесова, который ранее работал в клубе.
Колосков: будет логично, если "Спартак" даст Абаскалю доработать сезон. Зачем это лишнее давление на команду?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"