"Пока сложно оценить игру "Краснодара" при Мусаеве, прошло не так много времени. "Краснодар" все еще в гонке, они точно навяжут борьбу, но насколько их хватит. Разрыв в одно очко это ничто. Очная игра все и решит. Можно сказать, что это будет чемпионский матч", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
После 22-х сыгранных туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Команды проведут очную встречу в 24-м туре РПЛ, матч состоится 13-го апреля в 17:00 по московскому времени в Краснодаре. Тройку лидеров чемпионата России замыкает московское "Динамо", которое отстает от лидера на шесть очков. Ранее "быки" вылетели из Кубка России уступив в 1/4 финала Пути регионов подмосковным "Химкам" со счетом 0:2.
Бушманов: "Краснодар" все еще в гонке, они точно навяжут борьбу. Матч с "Зенитом" будет чемпионским
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о "Краснодаре".
Фото: РФС