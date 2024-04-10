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Экс-футболист Таранов: ЦСКА – фаворит в дерби с "Локомотивом"

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Бывший футболист Иван Таранов поделился мнением о предстоящем московском дерби в 24 туре РПЛ между ЦСКА и "Локомотивом".
Фото: ЦСКА
"Матч "Локомотив" — ЦСКА — московское дерби, поэтому будет интересное противостояние. Что касается потерь у команд, без этого не бывает в футболе. Это нормальная практика. Я считаю, что фаворитом в этом матче является ЦСКА, так как у "Локомотива" сейчас больше потерь в составе. Если ещё оценивать и сравнивать игру обеих команд после возобновления, то ЦСКА симпатичен больше", - сказал Таранов.

Он добавил, что ни одна из этих команд не сможет выиграть чемпионат России, но в состоянии побороться за медали.

Московское дерби пройдет домашнем стадионе "железнодорожников" "РЖД Арене" 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00. Команды соседствуют в турнирной таблице, имея равное количество очков – по 36 и занимают, соответственно, четвертую и пятую позиции. Отставание от третьего места, которое занимает "Динамо", составляет два очка.

Источник: "Чемпионат"

Локомотив ЦСКА Таранов
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