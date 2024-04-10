- Давайте объективно - ни Ахметов, ни Коваленко не доказали своей игрой в первом тайме против "Спартака" в Кубке, что они готовы постоянно играть в стартовом составе. И неслучайно обоих заменили, оба выглядели не очень. И вряд ли кто-то из них способен заменить Вендела, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
26-летний бразильский полузащитник "Зенита" Вендел получил четвёртую жёлтую карточку в матче 23 тура Российской премьер-лиги с калининградской "Балтикой" (1:0) и пропустит ключевой для сине-бело-голубых матч чемпионской гонки - выездную встречу с прямым конкурентом "Краснодаром" в рамках 24 тура РПЛ.
Ранее "Зенит" проиграл московскому "Спартаку" со счётом 0:1 первый тайм матча на Кубок России, в котором игру начали в стартовом составе полузащитники Ильзат Ахметов и Александр Коваленко, а Вендел остался в запасе, и выиграл встречу во втором тайме (2:1) после того, как в перерыве Вендел заменил Коваленко.
Радимов: вряд ли Ахметов или Коваленко способны заменить в "Зените" Вендела
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказал мнение о том, смогут ли заменить в матче 24 тура РПЛ с "Краснодаром" хавбека Вендела другие полузащитники "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"