"В "Динамо" Худяков может стать основным вратарем. Шунин уже возрастной футболист, поэтому Даниил способен заиграть в "Динамо". Потенциал у него есть. Он это показал, когда ему доверяли в "Локомотиве". С ним не очень хорошо обошлись в клубе", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Даниил Худяков может перейти в московское "Динамо" из столичного "Локомотива" в летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Голкипер провел за "железнодорожников" в сумме 34 матча, в которых пропустил 61 мяч и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. После 22-х сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю очками, "Локомотив" располагается на пятой строчке с 36-ю очками.
Наумов: в "Динамо" Худяков может стать основным вратарем
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что Даниил Худяков способен закрепиться в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"