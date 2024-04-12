Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
22:00
ЛансНе начат

Нино: почему Фернандес не разговаривает на русском? Марио застенчив

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский защитник “Зенита” Нино ответил на вопрос, почему его одноклубник и соотечественник Марио Фернандес за 12 лет, проведенных в РПЛ, не выучил русский язык.
Фото: "Матч ТВ"
— Я никогда не говорил с ним об этом, но, думаю, это во многом зависит от человека. Я люблю говорить, общаться и учиться. Марио более застенчив, и, мне кажется, это многое объясняет.

Напомним, Марио Фернандес играет в Российской Премьер-Лиге уже 12 лет. В 2012 году защитник перешел в московский ЦСКА, за который выступал до 2022 года. В прошлом году бразильский футболист перешел в петербургский “Зенит”. Отметим, что в 2016 году Фернандес получил паспорт гражданина РФ.

Источник: “СЭ”

Марио Фернандес Зенит Нино
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится