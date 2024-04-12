— Я никогда не говорил с ним об этом, но, думаю, это во многом зависит от человека. Я люблю говорить, общаться и учиться. Марио более застенчив, и, мне кажется, это многое объясняет.
Напомним, Марио Фернандес играет в Российской Премьер-Лиге уже 12 лет. В 2012 году защитник перешел в московский ЦСКА, за который выступал до 2022 года. В прошлом году бразильский футболист перешел в петербургский “Зенит”. Отметим, что в 2016 году Фернандес получил паспорт гражданина РФ.
Источник: “СЭ”
Нино: почему Фернандес не разговаривает на русском? Марио застенчив
Бразильский защитник “Зенита” Нино ответил на вопрос, почему его одноклубник и соотечественник Марио Фернандес за 12 лет, проведенных в РПЛ, не выучил русский язык.
Фото: "Матч ТВ"