"Журналисты как могут нагнетают интригу, каждый раз спрашивают про чемпионскую гонку. Но "Зенит" зимой усилился и снова выглядит сильнее остальных клубов. "Краснодар" вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное в предстоящем матче. Допускаю, что "Зенит" может даже разгромить "быков", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
"Краснодар" с "Зенитом" сыграет в матче 24-го тура РПЛ, встреча состоится завтра, в 17:00 по московскому времени. После 22-х сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "сине-бело-голубых" на одно очко. Команда Сергея Семака одержала победу над московским "Спартаком" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. В зимнее трансферное окно петербургский клуб совершил приобретений на 29,850 миллионов евро. Напомним, что руководство "Краснодара" отправило в отставку Владимира Ивича и назначило на его место Мурада Мусаева.
Мостовой: "Зенит" зимой усилился и снова выглядит сильнее остальных клубов, допускаю, что он может разгромить "быков"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит".
Фото: "Чемпионат"