"Не очень понимаю того, что его якобы страстно хотят купить в Европе. Желания может быть много, но придерживаюсь точки зрения Игоря Акинфеева – отдай все, что есть, родному клубу, выиграй титулы, а потом можешь чесать за рубеж. Пока Чалов меня не убедил, что его очень хотят видеть в Европе. Он с ЦСКА не выиграл чемпионат, выиграл только Кубок. Надо в России себя зарекомендовать более ярко", - сказал Широков.
Накануне руководство ЦСКА продлило контракт с 26-летним Федором Чаловым до июня 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 31 игре, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста. Всего за ЦСКА Чалов забил 85 голов в 251 матче, включая по 2 забитых мяча в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. По оценке сайта Transfermarkt, воспитанник армейского клуба стоит 12 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Широков: пока Чалов меня не убедил, что его очень хотят видеть в Европе
Бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Роман Широков высказался о перспективах нападающего армейцев Фёдора Чалова перейти в европейский клуб.
Фото: ЦСКА