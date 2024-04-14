"Сочи" выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет. Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться", - сказал Быстров.
"Сочи" одержал минимальную победу в домашнем матче против "Спартака" (0:1) в рамках 24-го тура чемпионата России. "Красно-белые" остались на 6-й строчке в турнирной таблице с 35-ю очками в активе. "Сочи" одержал первую победу в РПЛ в 2024-м году и сократил отставание от команд из зоны стыковых матчей до 2-х очков. Подопечные Роберта Морено по-прежнему занимают последнее место в чемпионате.
Контракт главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля с "красно-белыми" рассчитан до лета 2025-го года. Ранее в СМИ появились новости, что руководство московского клуба планирует смену тренера уже по ходу сезона. В качестве потенциальной замены Абаскалю называется нидерландский тренер Паскаль Янсен. Сам Абаскаль при этом заявлял, что разговоры о возможной отставке на него никак не влияют.
Источник: "Чемпионат"
Быстров: Абаскаль - физрук, который ничего не делает. Ничего удивительного в поражении от "Сочи" нет
Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал поражение своей бывшей команды в матче 24-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: "Матч ТВ"