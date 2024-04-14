"Проанализируем, разберемся, готовимся к домашним играм, спасибо. Больше ничего не скажу, мало ли скажу что-нибудь, активируют дисквалификацию", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
"Пари НН" уступил в матче 24-го тура чемпионата России на выезде "Оренбургу". Напомним, главный тренер нижегородской команды Сергей Юран условно дисквалифицирован на два матча РПЛ за критику судейства в матче "Пари НН" против "Краснодара" (3:4) в предыдущем туре.
После 23-х проведенных матчей "Пари НН" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 28 очков.
Тренер "Пари НН" Юран - о поражении "Оренбургу": мало ли скажу что-нибудь, активируют дисквалификацию
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран не отличился многословием в после поражения от "Оренбурга" (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"