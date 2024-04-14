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Рахимова удалили в перерыве матча "Крылья Советов" - "Рубин" за предложение подраться тренеру самарцев Булатову

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Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов был удален в перерыве игры 24-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:2).
Фото: РИА Новости
Наставник "Рубина" Рашид Рахимов был удален со скамейки запасных в перерыве гостевого матча 24-го тура российской Премьер-лиги против "Крыльев Советов" за то, что предложил подраться тренеру самарцев Сергею Булатову.

Отметим, что по ходу первого тайма Рахимов уже был наказан желтой карточкой.

Встреча завершилась победой самарской команды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились защитник Юрий Горшков и нападающий Владимир Хубулов. Это поражение стало вторым подряд для казанцев в чемпионате России.

Источник: "Матч ТВ"

Рашид Рахимов Булатов Рубин Крылья Советов
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