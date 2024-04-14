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Агент Жемалетдинова: у Рифата есть желание остаться в "Локомотиве"

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы хавбека "Локомотива" Рифата Жемалетдинова, рассказал о будущем футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
"У Рифата есть желание остаться в "Локомотиве". Будем общаться по контракту ближе к концу сезона. Скорее всего, Жемалетдинов останется в клубе. Но если вдруг что, без команды он тоже не останется", - цитирует агента "Чемпионат".

Рифат Жемалетдинов, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником столичного "Локомотива". Нынешний контракт 27-летнего хавбека рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах за "железнодорожников", провел на поле 722 минуты, за которые отметился пятью забитыми мячами одной результативной передачей на партнеров. Всего на счету Жемалетдинова 149 игр в футболке "Локо", в которых он забил 23 гола и отдал 25 ассистов.

Рифат Жемалетдинов Локомотив Российские трансферы
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