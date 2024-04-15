"Слава богу, что для Роналдо удачно сложилась игра с "Факелом". Как мы поступим, если последует предложение от "Зенита" или "Спартака"? Сегодня все наши мысли связаны с "Ростовом", и если интерес к игроку вдруг возникнет, мы сядем и поговорим об этом. Но сейчас мы очень счастливы еще одним отличным выступлением Роналдо. Такая его игра приносит нам много счастья", - заявил агент.
Бразилец Роналдо перебрался в "Ростов" из болгарского "Левски" в зимнее трансферное окно. Сумма, потраченная на переход составила 2 миллиона евро. В матче 24-го тура чемпионата России с "Факелом" Роналдо забил гол, который оказался единственным в матче и позволил "Ростову" увезти из Воронежа три очка.
Всего на счету 23-летнего вингера 2+1 в первых 5-ти матчах в чемпионате России за "Ростов". Подопечные Валерия Карпина за семь туров до конца чемпионата располагаются на 8-й строчке с 34-мя очками. Отставание от занимающего 3-ю строчку "Динамо" составляет 4 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Роналдо: если поступит предложение от "Зенита" или "Спартака", сядем с "Ростовом" и поговорим
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы Роналдо из "Ростова" оценил карьерные перспективы своего клиента в России.
Фото: официальный сайт "Ростова"