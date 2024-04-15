"Кого в России считаю народной командой? Думаю, каждый останется при своём мнении. Я считаю, "Зенит" - флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами. Многие исторические факты, конечно, поддерживают "Спартак", и много людей за него болеют", - цитирует Тимощука "РБ Спорт".
После 23-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. Московский "Спартак" занимает седьмую строчку и отстает от лидера чемпионата на 12 очков. "Сине-бело-голубые" одержали победу над "красно-белыми" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении последних пяти лет.
Тимощук: кого в России считаю народной командой? Я считаю, "Зенит" - флагман российского футбола
Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук ответил на вопрос о народной команде России.
Фото: РПЛ