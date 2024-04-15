Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
1 - 1 1 1
ДженоаЗавершен
Аталанта
2 - 0 2 0
Верона1 тайм

Аршавин: игра Педро напомнила мне игру Месси - у него огромный потенциал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о нападающем петербургского клуба Педро.
Фото: ФК "Зенит"
Я бы не сравнивал себя с этим игроком и его со мной. Мне наоборот игра Педро напомнила игру Месси, когда он был с мячом. Причем не в атаке у чужих ворот, а у своих. Он получил мяч в углу поля на половине "Зенита" - другие в такой же ситуации сыграли бы понадежнее, а Педро прокинул мяч между ног сопернику. Потом пытался сыграть в пас. И пусть там ошибся, но этими движениями Педро чем-то напомнил Месси. Плюс он такой же маленький, как Лео. У него огромный потенциал, желаю Педро раскрыть его в "Зените", - цитирует Аршавина Sport24.

Педро перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за девять миллионов евро. Нападающий отметился двумя забитыми мячами в ворота московского "Спартака" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России (2:1), а также забил один мяч в ворота калининградской "Балтике" в матче чемпионата России.

После 23-х сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "Зенита" на девять очков. "Сине-бело-голубые" сыграют с "красно-белыми" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоится в среду, 17-го апреля в 19: 30 по московскому времени. В 24-м туре "Зенит" одержал победу над командой Мурада Мусаева со счетом 2:1.

Андрей Аршавин Зенит Педро
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится