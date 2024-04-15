Я бы не сравнивал себя с этим игроком и его со мной. Мне наоборот игра Педро напомнила игру Месси, когда он был с мячом. Причем не в атаке у чужих ворот, а у своих. Он получил мяч в углу поля на половине "Зенита" - другие в такой же ситуации сыграли бы понадежнее, а Педро прокинул мяч между ног сопернику. Потом пытался сыграть в пас. И пусть там ошибся, но этими движениями Педро чем-то напомнил Месси. Плюс он такой же маленький, как Лео. У него огромный потенциал, желаю Педро раскрыть его в "Зените", - цитирует Аршавина Sport24.
Педро перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за девять миллионов евро. Нападающий отметился двумя забитыми мячами в ворота московского "Спартака" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России (2:1), а также забил один мяч в ворота калининградской "Балтике" в матче чемпионата России.
После 23-х сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "Зенита" на девять очков. "Сине-бело-голубые" сыграют с "красно-белыми" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоится в среду, 17-го апреля в 19: 30 по московскому времени. В 24-м туре "Зенит" одержал победу над командой Мурада Мусаева со счетом 2:1.
Аршавин: игра Педро напомнила мне игру Месси - у него огромный потенциал
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о нападающем петербургского клуба Педро.
Фото: ФК "Зенит"